0 Facebook Caserta, donna trovata morta in casa. Aveva 46 anni La donna aveva perso il marito poco tempo fa Caserta 20 Dicembre 2019 21:37 Di redazione 1'

Tragedia a Caserta questo pomeriggio. Una donna, 46 anni, è stata ritrovata cadavere in casa. Come riporta Teleclubitalia.it, la 46enne, Valeria Tiberi, è stata rinvenuta riversa a terra nel proprio appartamento di via Ferrarecce.

La donna, madre di tre figli, aveva da poco perso il marito.

A far scattare l’allarme, i familiari della vittima che non riuscivano a mettersi in contatto telefonico. Hanno così allertato il 112 che è arrivato sul posto insieme ai sanitari del 118.

Dopo aver buttato giù la porta, la tragica scoperta: per Valeria non c’era più nulla da fare. Era, infatti, morta già da qualche ora.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook