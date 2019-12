0 Facebook Campione d’Italia a 15 anni, la storia di Michela Terranova: la regina del judo viene da Ischia Una vittoria dopo l'altra fino alla conquista del gradino più alto del podio Sport 20 Dicembre 2019 08:53 Di redazione 2'

“Dedico la vittoria alla mia famiglia e alla mia isola, dove papà ha piantato il seme del judo con la sua associazione, di cui mamma è presidente“, queste le parole – riportate da La Repubblica – di Michela Terranova neocampionessa italiana di judo.

La giovanissima atleta, 15 anni e originaria di Ischia, quando sale sul tatami diventa vulcanica come la sua terra. Non c’è stata gara per le avversarie messe al tappeto una dopo l’altra. Talento, forza, tecnica ed esplosività.

Terranova è stata in grado di sorprendere e convincere fino alla vittoria più importante. La giovane, categoria 52 kg esordienti B, milita tra le file dell’Asd Ischia Judo. Ha trionfato al centro olimpico PalaPellicone di Ostia.

“Una famiglia appassionata. Sono felice da padre e da allenatore, dietro un titolo come questo c’è tanto lavoro, fondamentale la supervisione del maestro Gianni Maddaloni”, ha detto papà Rosario. “È iniziato tutto per caso. – ha raccontato con emozione la Terranova – Eravamo a tavola e papà ci raccontava la sua infanzia, decantandoci la meraviglia di questo sport. Così io e mio fratello ci siamo così avvicinati naturalmente alla disciplina“.

“Ora, da cadetta, puntiamo all’Europa. Frequento il primo liceo, indirizzo scienze umane. Quando ci avviciniamo alle gare, la sveglia suona all’alba: un primo allenamento, poi colazione e di corsa a scuola. Dopo i compiti, un secondo allenamento. Intere giornate mangiando poco per mantenere il peso e la categoria. Ma i sacrifici ripagano“, ha affermato la giovane campionessa.