0 Facebook Paura in provincia, mamma accompagna figli a scuola e sparisce: l’appello del marito Cronaca 19 Dicembre 2019 14:00 Di redazione 1'

Ha lasciato i suoi bambini a scuola, come faceva ogni giorno, e poi ha fatto perdere le sue tracce. Una madre di Cava de’ Tirreni, Annarita Gladi, 45 anni, è scomparsa dalla giornata di martedì. A denunciare l’accaduto è stato il marito che non l’ha vista più rientrare a casa.

Il coniuge ha lanciato anche un appello, chiedendo a chiunque sappia qualcosa di contattare immediatamente i carabinieri per fornire dettagli, che potrebbero rivelarsi utili al ritrovamento della donna.

L’ultima volta che Annarita è stata vista, era martedì mattina e aveva appena accompagnato la figlia più piccola a scuola, nella frazione di Santa Lucia di Cava de’Tirreni. Secondo una prima ipotesi dei carabinieri, la donna potrebbe essersi allontanata volontariamente per motivi personali, poiché lei e il coniuge starebbero vivendo un momento di difficoltà.

Secondo i vicini si tratta di una famiglia semplice, in tanti descrivono la donna come una madre modello. Molti amici si stanno mobilitando per cercare Annarita e farla tornare a casa. Intanto il cellulare della donna risulta spento.