0 Facebook Roma, soldatessa campana si toglie la vita nel bagno della metro A Cronaca 17 Dicembre 2019 13:18 Di Martina Gaudino 1'

Una militare, Caterina Glorioso orginaria di Vitulazio, in provincia di Caserta, è morta per un colpo di pistola nei bagni della stazione Flaminio della metro A di Roma. Inutili i soccorsi. Al momento si ipotizzerebbe il suicidio. Sul posto i carabinieri. La stazione è stata chiusa, e i treni transitano senza fermarsi per consentire le operazioni delle Forze dell’ordine

La soldatessa aveva 30 anni ed era nell’Esercito da 5 anni. Di recente era in forza all’operazione “Strade Sicure“, nel raggruppamento Lazio-Abruzzo. I familiari sono stati avvertiti. Non sono note le cause che l’hanno spinta al tragico gesto.

Seguono aggiornamenti

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook