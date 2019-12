0 Facebook Pascale, collane e foulard per strappare un sorriso alle pazienti oncologiche Artigiana napoletana porta 50 regali alle donne ricoverate del Pascale. L’iniziativa promossa dalla Ginecologia dell’Irccs partenopeo Napoli Città 17 Dicembre 2019 13:57 Di redazione 2'

Ci sono esperienze che segnano. Come vedere una sorella che soffre per un tumore. Un’esperienza vissuta in prima persona da Carmen Dell’Anno, titolare insieme alla figlia e a un team di sole donne, di una ditta di bigiotteria a Napoli, che da anni accompagna la sorella al Pascale dove è in cura per un carcinoma al seno.

Una storia che l’ha avvicinata al dolore, non solo della sorella ma di tutti i pazienti oncologici. In occasione del Natale Carmen ha voluto, così, sfruttare la sua arte, regalare un sorriso a ogni paziente donando un pezzo dei suoi prodotti: una sciarpa, un cappellino, un orecchino, una collana. Lo ha fatto nel reparto di Ginecologia aiutata dalla dottoressa Stella Gallo che in questi anni di via vai al Pascale è diventata sua amica e suo supporto psicologico. Nella sala d’attesa del reparto del quarto piano stamattina, su un tavolo, sono stati sistemati una cinquantina di regali per farne omaggio alle pazienti ricoverate e a quelle in terapia chemio e radioterapica.

“Strappare un sorriso – dice Stella Gallo – è il regalo più bello che Carmen e il suo staff tutto al femminile poteva fare alle pazienti del Pascale. E credo che ci siamo riuscite“.

Plaude l’iniziativa il direttore generale, Attilio Bianchi e ringrazia l’artigiana: “Queste sono cose belle. Insieme, tutti, ciascuno a offrire il proprio contributo a sconfiggere il cancro. E, così, ce la faremo“.

