Il figlio di Francesco Totti innamorato della sua fidanzata: chi è la ragazza che l'ha stregato! Spettacolo 4 Dicembre 2022

Cristian Totti, il diciassettenne primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, è fidanzato. E’ davvero innamorato e manifesta i suoi sentimenti su Instagram. La ragazza che l’ha stregato si chiama Melissa Monti. Nella foto di coppia un selfie scattato allo specchio.

Bella, mora e occhi azzurri, la ragazza non è affatto una sconosciuta, ma un’attrice promettente di spot pubblicitari e film come La grande bellezza e fiction come Mi chiamo Maya e Solo per amore. Cristian, calciatore come papà, è fidanzato con la ragazza da circa un anno, ma di loro si è saputo solo a ottobre quando la ragazza ha accompagnato il fidanzato al match con le giovanili della Roma.

Sul profilo Instagram della ragazza c’è papà Totti, mentre nessuna traccia di Ilary Blasi.