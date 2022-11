0 Facebook Tragedia al Vomero, prende le chiavi del terrazzo e si butta già, lascia una lettera prima di morire: “Addio” Cronaca 29 Novembre 2022 15:40 Di redazione 1'

E’ una tragedia quella avvenuta lo scorso, lunedì 28 novembre. In tarda mattinata, un uomo si è suicidato dal terrazzo di un edificio tra il quartiere Vomero e Arenella, a Napoli, in via Pietro Castellino.

Tragedia al Vomero, uomo si suicida lanciandosi dal terrazzo

A riportare la notizia è la pagina social ‘Vomero Arenella – Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli‘. L’uomo, secondo quanto appreso da Vocedinapoli,it, si è lanciato dal terrazzo di un edificio nei pressi del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Aveva circa 60 anni e una famiglia, abitava nel palazzo adiacente e per questo aveva le chiavi del terrazzo. Secondo indiscrezioni, pare abbia lasciato anche una lettera alla sua famiglia prima di compiere l’estremo gesto, ma non si conoscono le cause.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.