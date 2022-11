0 Facebook Signorini furioso con Antonino, lo zittisce in diretta: “Ora capisco la scelta di Belen” News 29 Novembre 2022 09:48 Di redazione 2'

Era inevitabile che nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip si affrontasse l’argomento Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen Rodriguez negli ultimi giorni ha avuto più di uno scivolone. Il primo è stato quando ha paragonato Oriana Marzoli a un’auto e il secondo quando ha iniziato a dare voti sulle prestazioni sessuali della venezuelana. Una brutta pagina del reality che ha fatto innervosire non poco il conduttore.

Alfonso Signorini bacchetta Antonino Spinalbese

Il direttore di Chi ha deciso così di mettere alle strette Antonino, di fatto ‘smascherando’ la sua incoerenza. Prima di procedere alla partaccia rispetto all’esempio di maschilismo dato, ha voluto chiarire con il concorrente per quale motivo ha deciso di rompere così in fretta la liaison con la venezuelana. Spinalbese ha provato a spiegare che Oriana non capirebbe il suo essere padre, così Signorini gli ha detto: “Tu hai detto che la tua donna deve andare bene a tua figlia, ma non funziona proprio così”. Poi ha rincarato la dose: ““Però sotto le coperte non c’è più la figlia?“. In sostanza il direttore di Chi ha cercato di fargli capire che se avesse voluto essere così attento alla figlia, forse avrebbe dovuto evitare di avere rapporti intimi in mondovisione.

Cosa ha detto Signorini ad Antonino

Il conduttore è poi passato al paragone sulle auto e qui l’ha accusato di essere stato maschilista. Spinalbese ha provato ad arrampicarsi sugli specchi, rispondendo: “Era un’associazione a una tua ospite in studio”. Ed è qui che Signorini ha perso la pazienza e gli ha detto: “Ah, perché tu vuoi la Lamborghini? Ma sei un para**lo. Oriana, ribellati!”. Poi ha chiuso il discorso tirando in mezzo Belen, cosa che fino a questo momento non era mai avvenuta in modo così diretto: “Adesso io comincio a capire un po’ meglio Belen. Belen sei in tutti noi, ciao Belen”. Parole che lascerebbero intendere come il direttore di Chi sappia i reali motivi della separazione, potrebbe essere infatti la conferma al fatto che la Rodriguez non abbia amato molto ‘l’incoerenza’ del giovane hair stylist.