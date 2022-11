0 Facebook Sgomberato il palazzo occupato dalla camorra in via Egiziaca, liberate le case News 29 Novembre 2022 10:21 Di redazione 2'

E’ in corso questo martedì mattina lo sgombero del palazzo occupato dalla camorra in via Egiziaca a Pizzofalcone, a Napoli. All’interno dell’edificio si trovano diversi alloggi popolari, che sono stati liberato dai carabinieri e dalla polizia. Pare che nel corso dell’operazione non ci siano stati particolari disordini.

Sgombero del palazzo della camorra in via Egiziaca

Secondo quanto riportato da Il Mattino una donna avrebbe urlato: “E’ una vergogna, dopo 20 anni che siamo qui ci cacciano“. Il palazzo nel cuore di Napoli recentemente era balzato agli onori della cronaca per le continue denunce presentate dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Lo scorso 10 novembre il gip del Tribunale di Napoli ha disposto lo sgombero nei confronti di 16 persone che occupavano gli appartamenti abusivamente. Molte di queste hanno vincoli di parentela con esponenti legati alla criminalità organizzata. Da qui l’edificio è stato ribattezzato ‘il palazzo della camorra’.

Francesco Emilio Borrelli ha così commentato il provvedimento: “Che sia l’alba di un giorno nuovo senza più soprusi della camorra. Abbiamo pagato un prezzo altissimo per il ripristino delle regole ma ne valeva la pena (…) È tempo di ripristinare legalità e giustizia e di mettere fine a soprusi e prepotenze come quelle subite dalla signora Carlotta a cui hanno preso la casa con la forza mentre era in cura. Pizzofalcone dovrà diventare il simbolo della lotta agli abusi della criminalità organizzata. Abbiamo pagato un prezzo altissimo per affermare i diritti dei più deboli e delle vittime di un sistema indegno che andava avanti da troppo tempo. Che sia l’alba di un giorno nuovo senza più soprusi della camorra”.