0 Facebook Donna incinta rapinata in strada in pieno giorno, il ladro la colpisce: “Aiuto, aiuto”. Il video News 29 Novembre 2022 09:43 Di redazione 1'

Una donna incinta al quarto mese di gravidanza è stata rapinata in pieno giorno nel centro di Qualiano. La vittima, camminava in piazza Rosselli, quando un uomo le ha rubato la borsa ed è scappato via.

Donna incinta rapinata e aggredita a Qualiano

La donna l’ha inseguito e intanto ha gridato aiuto. Il ladro non contento l’ha colpita più volte. Alcuni passanti, allertati dalle grida della vittima, sono intervenuti riuscendo a fermare l’uomo in attesa dell’arrivo dei carabinieri.

Il ladro, Antonino Pellegrino – 62enne di Arzano già noto alle forze dell’ordine – è stato trovato in possesso di una pistola a salve senza il tappo rosso, è stato arrestato ed è in carcere in attesa di giudizio. La vittima, 29 anni, è stata soccorsa e portata in ospedale, dove ha ricevuto una prognosi di 5 giorni. Nel filmato di alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona, diramato dai carabinieri, si vede la scena del furto, il ladro che coglie di sorpresa la donna e le sue grida.

Il video della rapina