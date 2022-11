0 Facebook Paura in provincia, esplosione in un metanodotto: c’è un ferito, persone evacuate e scuole chiuse News 29 Novembre 2022 08:04 Di redazione 2'

Momenti di paura si sono vissuti nella serata di lunedì a Forchia, comune in provincia di Benevento al confine con la provincia di Caserta, dove è esplosa una condotta del metanodotto. Secondo quanto riferito dal comune ci sarebbe solo una persona ferita.

Esplosione a Forchia

Le persone che vivono nei pressi dell’esplosione, nella serata di lunedì, sarebbero state subito allontanate dalle loro abitazioni e messe in sicurezza. Da chiarire ancora le cause dell’esplosione che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti. Sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco che non senza difficoltà hanno arginato l’incendio. Adesso bisognerà verificare lo stato di inquinamento dell’aria.

E mentre la Snam, società proprietaria del metanodotto ha fatto sapere che la fornitura riprenderà nel più breve tempo possibile, a Forchia, ma anche in tre comuni del Casertano – Arienzo, San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico – le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

L’annuncio del sindaco di Arienzo, Giuseppe Guida: “Atteso che dalle notizie pervenuteci il ripristino dell’erogazione del gas metano non è imminente, si dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio. Seguirà ordinanza sindacale, nonché, aggiornamenti relativi alla ripresa della normale erogazione. ono sul posto con le autorità competenti. La situazione è sotto controllo. Ora c’è da capire la causa del guasto. In ogni caso domani le scuole, di ogni ordine e grado (le private decideranno a seconda della tipologia di riscaldamento che hanno), resteranno chiuse.”.