0 Facebook Dolore nel Casertano, colto da malore dopo cena: Pasquale muore a 58 anni Cronaca 29 Novembre 2022 15:27 Di redazione 1'

Una cena trasformata in tragedia. Pasquale Riccio, 58 anni, era uscito con la moglie per andare a mangiare un panino, all’improvviso ha iniziato a sentirsi male, poco dopo è morto. A riportare la notizia è ‘Paesenews‘.

Dolore nel Casertano, colto da malore dopo cena: Pasquale muore a 58 anni

Pasquale di professione faceva il barbiere in quel di Sessa Aurunca, nel Casertano, era conosciuto, stimato e voluto bene da tutti. Era uscito a cena con la moglie, poi ha cominciato a stare male: faceva fatica a respirare, la moglie – Anna – ha subito lanciato l’allarme chiamando l’ambulanza.

Sgomento nel Casertano, muore Pasquale Riccio

I sanitari arrivati sul posto hanno provato a salvare l’uomo in ogni modo possibile e immaginabile, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Pasquale lascia la moglie e il figlio Salvatore. Enorme sgomento nella comunità casertana per la precoce dipartita dell’uomo.