Frana Ischia: l’ultima foto di Giovanna con il neonato, morti nella tragedia: “Aveva appena partorito”

Pochi giorni dopo la frana di Ischia, che ha ucciso l’intera famiglia: Maria Giovanna Mazzella, la giovane mamma, il marito e il suo bimbo di 21 giorni, spunta una foto della donna con il figlioletto. Risale a pochi giorni dopo il parto: la donna stringe la manina del piccolo, un’immagine straziante considerando che oggi non ci sono più.

A condividere la foto sui social è stata un’infermiera dalla Clinica Malzoni di Avellino. Nello scatto spostato dall’infermiera si nota tutto l’amore di una mamma per il proprio figlioletto. Allo scatto ha aggiunto anche un ricordo per la donna e il suo bambino.“Sei stata una paziente straordinaria. Una donna dolce e amorevole. Abbiamo scherzato e riso assieme. Poi è arrivata lei… la tragedia di Ischia che vi ha strappati alla vita. Possiate riposare in pace. Non ti dimenticheremo mai, reparto di Ostetricia Clinica Malzoni di Avellino”.

Il nonno del piccolino, dipendente Eav, è sopravvissuto alla frana. La sua foto ricoperto di fango, quando è riuscito a mettersi in salvo, è un simbolo. Il figlio, la nuora e il nipote sono invece tristemente scomparsi. Salgono a 10 le vittime del drammatico alluvione che ha distrutto Casamicciola, restano solo 2 dispersi.