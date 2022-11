0 Facebook Lacrime ai Quartieri Spagnoli, addio a Enzina: “La giornata iniziava con il suo ‘buongiorno'” Cronaca 29 Novembre 2022 13:38 Di redazione 1'

Erano circa le 19.30 di ieri quando in un palazzo dei Quartieri Spagnoli alcune persone si erano radunate nell’androne. All’interno di un basso c’erano gli uomini del 118 giunti sul posto un pò di tempo dopo la chiamata. I sanitari stavano soccorrendo una donna.

Lei è ‘Enzina, signora così chiamata in modo affettuoso dai condomini e la gente del quartiere. L’anziana era molto conosciuta, era una figura storica della zona. Chiunque passava per quel vicolo non poteva iniziare e finire la giornata con un suo ‘buongiorno‘.

L’anziana, purtroppo, era stata colpita da un grave lutto: il figlio Diego ha perso la vita lo scorso marzo a causa di una malattia. Il dolore aveva pian piano spento il suo sorriso e il suo carattere ‘arzillo’. Fino all’ultimo malore, improvviso e purtroppo rivelatosi mortale.

Enzina è stata travolta dall’amore dei vicini, tanti i messaggi d’affetto per la sua famiglia, in particolare per i figli e i nipoti che da mesi si erano stretti a lei con più forza.