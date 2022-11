0 Facebook Diana, morta di stenti a 18 mesi: “Ha mangiato il pannolino per la fame”, la mamma l’ha abbandonata Cronaca 29 Novembre 2022 12:49 Di redazione 2'

Ancora una tragica verità sulla morte della piccola Diana Pifferi, la bambina di 18 mesi morta nella casa a Milano di stenti, dopo che la mamma, Alessia Pifferi, l’aveva lasciata da sola. L’autopsia è chiara: nello stomaco della bimba sono state ritrovate tracce di pannolino. La bimba l’avrebbe tolto, infatti è stato ritrovato accanto al suo cadavere.

L’autopsia sul corpo di Diana Pifferi: pannolino nello stomaco

Secondo quanto riporta il quotidiano “Il Giorno”, dalla relazione dell’autopsia, sono emersi dettagli agghiaccianti. La bambina, lasciata sola in casa dalla mamma, sarebbe morta per una prolungata disidratazione, temperature troppo alte, finestre chiuse e aria condizionata spenta. Sono state respinte invece le accuse sugli accertamenti delle due tazzine di caffè ritrovate in casa. Secondo gli avvocati della Pifferi, sarebbero state la prova che in quella casa c’era qualcuno nelle ore precedenti la morte. La 37enne è accusata di omicidio pluriaggravato,

Sempre per gli inquirenti, l’esistenza di benzodiazepine, non è da mettere in dubbio. La Pifferi avrebbe dato gli ansiolitici alla piccola prima di andare via, forse per non farla piangere. La donna invece ha sempre sostenuto di aver dato solo gocce di paracetamolo.