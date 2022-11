0 Facebook Terremoto Juventus, cosa rischia sul piano sportivo? Dalla multa all’estromissione dal campionato, tutte le ipotesi Sport 29 Novembre 2022 13:21 Di redazione 2'

Un vero e proprio terremoto in casa Juventus. Le dimissioni dell’intero CdA bianconero con il presidente Andrea Agnelli in primo piano fanno grande scalpore. La Procura Federale ha da 48 ore le carte dell’inchiesta ‘Prisma‘. Ma quali possono essere le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di variazioni di bilancio? La Gazzetta dello Sport ha analizzato tutte le varie ipotesi.

Cosa rischia la Juventus sul piano sportivo?

In tanti si stanno chiedendo cosa rischia la Juventus sul piano sportivo? Dopo la chiusura delle indagini dell’inchiesta ‘Prisma’, la Procura Federale ha chiesto gli atti che sono arrivati 48 ore fa. Bisognerà analizzarli parola dopo parola e capire se ci sono gli estremi per ‘procedura per revocazione’ della sentenza che in Corte Federale d’Appello aveva assolto gli 11 club e i 59 dirigenti per il caso plusvalenze.

Juventus, multa, penalizzazione o retrocessione

Le sanzioni sulle violazioni in maniera gestionale ed economica, sono regolate dall‘articolo 31 del codice di Giustizia Sportiva. Si va da una multa salata e all’inibizione dei dirigenti coinvolti – nel caso in cui la variazione di bilancio non fosse determinante per l’iscrizione al campionato – fino alla penalizzazione di uno o più punti in classifica, retrocessione o estromissione dal campionato con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore. Questo accade nel caso in cui la “la falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero qualsiasi altra attività illecita o elusiva” ha consentito di ottenere l’iscrizione al campionato.

Capitolo stipendi, possibili penalizzazioni in classifica

La penalizzazione in classifica potrebbe comunque arrivare anche per il capitolo stipendi. Al comma 3 dell’articolo 31 si legge: “La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica“.