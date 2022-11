0 Facebook Michele Monti morto a 15 anni nella frana di Ischia, il migliore amico: “Ci siamo salutati, era sorridente” News 29 Novembre 2022 08:29 Di redazione 2'

Michele Monti è una delle 8 vittime accertate nella frana di Ischia. Il suo corpo è stato ritrovato dopo quello dei due fratellini, Maria Teresa e Francesco. Risultano invece ancora dispersi i genitori Valentina e Giuseppe. Un’intera famiglia distrutta dalla furia del fango.

L’amico di Michele Monti: “Era un ragazzo sempre sorridente”

Il ragazzo è stato ritrovato sotto al fango, al suo fianco c’era il cagnolino dal quale non si separava mai. La famiglia di Michele era piena di gioia e allegria, basta vedere le foto del profilo della madre per rendersi conto di quanto fosse unita. Il migliore amico della giovane vittima, in un’intervista a Il Mattino, ha raccontato chi era Michele e l’ultimo giorno che l’ha visto a scuola prima di quella tragedia, poche ore prima che la furia della frana si abbattesse sulla sua casa.

“Era un bravissimo ragazzo – racconta Antonio, migliore amico e compagno di banco di Michele a Il Mattino – ci siamo conosciuti solo tre anni fa ma da allora abbiamo vissuto in simbiosi. Frequentavamo la terza F della Ragioneria all’“Enrico Mattei” di Casamicciola Terme“. Antonio e Michele si sono incontrati per l’ultima volta venerdì pomeriggio: “All’uscita di scuola ci siamo salutati, era sorridente, spensierato come sempre“. Il giovane non si aspettava che di lì a poco si sarebbe scatenato l’inferno.

Michele è descritto da Antonio come un normale 15enne, fiero della Vespa HP con il quale girava per le strade di Ischia, aveva molti amici e amava trascorrere il tempo con loro. Quando nel 2017 c’è stato lo spaventoso terremoto a Casamicciola, Michele aveva 10 anni e ricordava bene quel momento. Secondo l’amico Antonio adesso per non aveva più paura, era certo che la sua casa avrebbe retto a un altro sisma. Antonio ha raccontato che appena ha saputo della frana ha immediatamente provato a chiamare l’amico: “Una telefonata proprio a Michele. Ma il cellulare risultava spento, e la linea fissa di casa risultava interrotta. Lì ho iniziato a capire che a lui e alla sua famiglia potesse essere capitato qualcosa di molto brutto“.