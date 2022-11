0 Facebook Raid fallito a Napoli, affiliato muore d’infarto per paura: “Il boss se la prenderà con te” Cronaca 29 Novembre 2022 16:25 Di redazione 2'

Aveva fallito l’attentato. La bomba che sarebbe dovuta esplodere dinanzi un’attività commerciale sita in piazza Mercato non è mai esplosa, non è mai stata piazzata. Sulla strada del ritorno, all’interno della vettura, i complici hanno iniziato a prenderlo in giro.

Soprattutto hanno iniziato a metterlo in guardia dalla reazione del boss: “Ora dovrai vedertela con lui“. Evidentemente la troppa pressione del momento, la paura delle ritorsioni e la missione andata a male, hanno giocato un brutto scherzo.

Così un affiliato di camorra è deceduto a causa di un infarto. Un arresto cardiaco probabilmente causato da ansia, stress e panico. Il contesto è quella della camorra dell’area Est di Napoli. I clan di Ponticelli, nello specifico i Rinaldi, i Minichini, gli Schisa e i De Luca Bossa che da tempo si contendono le attività illegali della zona.

In guerra tra loro, questi sodalizi sono stati decimati da varie operazioni condotte dalle forze dell’ordine. L’ultima c’è stata proprio ieri ed ha portato in manette più di 60 persone. La vicenda, riportata da Fanpage, è stata descritta nell’ordinanza scritta dagli inquirenti.

A parlare sono i collaboratori di giustizia Tommaso Schisa (per il clan Minichini) e Antonio Rivieccio (clan Sibillo, egemone a Forcella nel centro storico della città), che hanno detto – rispettivamente: “Durante il tragitto di ritorno prendevano in giro l’anziano dicendo che Minichini se la sarebbe presa con lui, e l’anziano gli venne un infarto per la paura“, “Dopo averlo incendiato li vedemmo tornare dalle telecamere e vedemmo Ettore che barcollava, io dissi di portarlo in ospedale. Gabriella mi disse che dopo aver incendiato il bar si era sentito male. Il bar doveva essere incendiato per una discussione con i Caldarelli che ci avevano bloccato delle piazze al Mercato. Il bar era dei Caldarelli“.