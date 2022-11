0 Facebook Napoli piange Umberto Pintore, ultimo artigiano del neon in città: da lui clienti da tutta Italia Cronaca 15 Novembre 2022 21:20 Di redazione 1'

Monte di Dio e Napoli piangono Umberto Pintore, l’ultimo artigiano del neon rimasto in città. Le sue opere luminose erano richieste in tutta Italia. Nella sua bottega di via Egiziaca a Pizzofalcone, nel cuore pulsante della città, arrivavano clienti da ogni parte del Paese.

Addio ad Umberto Pintore, l’ultimo artigiano del neon a Napoli

Pintore si definiva un “soffiatore”, un “neonista“, “un sagomatore di lettere luminose”, le sue creazioni realizzate con il neon erano delle vere e proprie opere d’arte dal gusto pop. Nel quartiere lo conoscevano tutti, turisti e abitanti del quartiere si fermavano davanti alla sua bottega ad ammirare l’artigiano al lavoro. Con la testa china sul suo tavolo, il negozio era un’esplosione di luci e colori. Dal 1970 ad oggi Pintore era diventato una vera istituzione a Napoli.

Le sue lettere luminose hanno arredato negozi, gallerie d’arte, appartamenti e attività di ogni genere. Con lui muore una professione che non ha più eredi in città. Soprannominato nonno neon, la sua scomparsa è una grande perdita per il quartiere ma soprattutto per Napoli che perde una grande eccellenza.