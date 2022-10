0 Facebook Luca Abete aggredito a Napoli, il video: “Sei il male di questa città, fai i soldi sui guai della gente” Cronaca 5 Ottobre 2022 15:52 Di redazione 1'

Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, è stato aggredito a Napoli in piazza Carlo III. Non sappiamo quale servizio stesse preparando per Mediaset ma durante le riprese è stato avvicinato da due persone. Di cui una anziana. Il video è diventato virale sul web attraverso i social.

Quest’ultimo ha cercato di bloccare Abete per impedirgli di girare le riprese previste. “Tu da qua te ne devi andare!“, gli urlato l’uomo. Abete ha risposto: “Ma cosa vuole, perché non mi fa lavorare“. Poi si è aggiunta la terza persona.

Ha puntato il dito contro l’inviato di Canale 5 dicendogli: “Tu sei la vergogna di Napoli, fai i soldi sui guai della gente“. Oltre alla folla di curiosi che si era radunata incuriosita dagli eventi, anche alcuni agenti della Polizia locale si sono recati sul posto.