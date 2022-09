Cantano “Vesuvio erutta” in discoteca: dj ferma la musica e ne va, il video è virale su Tik Tok

Una notte da non dimenticare, quella di alcuni ragazzi che pensano di divertirsi in un modo che fa ridere solo loro, e meno male! Su Tik Tok appare il video di due giovani in un locale che, sulle note della canzone “Freed from desire” cantano una canzone contro Napoli e i napoletani. Esattamente il brano fa così: “Il mio sogno esaudirò, Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”!

Il fatto è questo: un gruppo di ragazzi probabilmente del Centro- Nord arrivano in discoteca, ballano, cantano e a una erto punto partono con l’inno stupido e razzista. Conseguenza? Il dj stacca la musica e va via, il filmato gira sui social, la figuraccia è nazionale.

Il video inizia a girare così tanto che arriva anche su Facebook, qui su una pagina “La Napoli bene” la descrizione con commento della goliardica serata dei due giovincelli davvero bruttarelli.

“Vai a ballare, vestito come un fratello del caxxo, circondato da facce di caxxo vestite da fratelli del caxxo uguali a te e vorresti cantare Vesuvio Erutta.

Vorresti proprio.

Ne senti impellente necessità.

Non fa niente che puzzi ancora di latte, che se incontri un napoletano in vacanza gli lasci posteggiare la tua donna per paura di prenderle e che tu non abbia mai messo piede in uno stadio neanche per errore.

Questa sera ti vuoi sentire un vero duro, vuoi far vedere al mondo che ci sei pure tu e che hai veramente quel quarto di palle che ostenti da sempre, senza che nessuno della tua comitiva ti creda.

Sta arrivando il tuo momento di gloria.

Il dj ha fatto partire Freed from desire.

Tu non stai più nella pelle.

Sei perfettamente cosciente di come i Napoletani si sciacquino la uallexa con questa stronxata, addirittura se la cantano da soli in casa ed in trasferta.

Ma a te nevpass po caxxo di questa novità.

Stasera non vuoi sapere nulla!

Oramai sei carico come una molla, sei talmente eccitato che temi quella maledetta ansia da prestazione che da anni limita la tua vita sessuale.

Ma stasera no!

Stasera nulla può andare storto!

Stasera filmerai tutto e sarai anche tu un figlio di buccxxna sui TikTok

Afmk!!!

Eccolo qua

Si parte:

Telefono acceso.

Tu canti a squarciagola.

La banda di fessi cin cui te fai è attorno a te e ti da manforte.

Vi sentite i padroni del mondo.

Devastanti “come cervo quando esce di firesta”.

Virili come Rocco quando invase la Polonia.

Ma “invece no” tavolta lo dicono in consolle.

A quel bastarxo del dj tutto questo da fastidio, stacca la musica e vi lascia, nella pista, tristi e delusi, come i fratelli del caxxo che siete.

Morale della favola?

Permettetemi di citare il saggio, indiscusso maestro Tony Tammaro

“Al Cafone, c’è chi vince e c’è chi perde

e tu azziccast na figura e merx!”

Con affetto,

RobertNesta80″.