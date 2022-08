0 Facebook Bolletta choc da 1 milione ​di euro, diventa virale l’immagine in Campania: “Meglio andare al mare” Cronaca 17 Agosto 2022 15:50 Di redazione 1'

Bollette care? C’è chi ha pagato anche 1 milione di euro. La notizia arriva dalla Campania dove un’azienda di pomodori, la Fiammante di Buccino, ha lavorato nel mese di luglio per ritrovarsi a pagare delle bollette enormi.

Ci troviamo in provincia di Salerno e Francesco Francese, CEO de La Fiammante, ha pubblicato sul profilo social due bollette relative a luglio 2021 e luglio 2022: la prima di 120mila euro, la seconda quasi di 1 milione!

Ecco il post: “Mentre i nostri politici litigano per una poltrona calda, gli imprenditori sono lasciati soli in mezzo alla giungla energetica – scrive con grande amarezza – Per lavorare 15 giorni di luglio, mi tocca pagare una bolletta di gas di 978.000,00 a fronte di circa 120.000 dello scorso anno (per 20 giorni di lavoro). Non era meglio andare al mare?”.