0 Facebook Cronaca 12 Agosto 2022 12:48 Di redazione 2'

Disperazione, sconforto e dolore. E’ il giorno dei funerali di Romeo Golia, il piccolo di 11 anni travolto e ucciso in quel di Terracina mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Lacrime e dolore al funerale del piccolo Romeo Golia

I funerali si sono tenuti nella chiesa dei Santi Antonio di Padova e Annibale Maria in viale dei Pini, ai Colli Aminei. Tantissimi i presenti per dare l’ultimo saluto a Romeo. Come riporta InterNapoli, all’ingresso sono posare due corone di fiori, una a firma di un gruppo Scout che recita ‘Buona caccia fratellino‘, l’altra con su scritto ‘A te che sei un meraviglioso angelo‘.

Profondo sgomento da parte dei presenti: “Non è vero che è morto, non è vero che è successo“, ha urlato la nonna del piccolo Romeo tra mille lacrime.

La toccante lettera della madre di Romeo

Toccante è dir poco la lettera scritta dalla madre dell’11enne: “Quante ne abbiamo passate insieme, vita mia. Quante volte mi sono sentita inadeguata per essere stata sia madre che padre. Siamo ridiventati una famiglia, circondati dall’affetto degli altri”.

“Sono stati anni bellissimi, cuore mio ti ritroverò. Sarai il fruscio del vento d’autunno, sarai nei fiori di primavera. Sarai i fiocchi di neve in inverno. Sarai nelle lacrime delle sere d’estate. Sarai con me Romy, non tardare. Ti aspetto, Romy, la tua mamma”.