0 Facebook Tragico incidente a Casavatore, scontro moto-auto: muore Giovanni Ferrara, aveva solo 23 anni Cronaca 9 Agosto 2022 15:39 Di redazione 1'

Tragico incidente stradale a Casavatore, nel Napoletano. Un ragazzo di 23 anni, Giovanni Ferrara, è morto ieri sera, lunedì 8 agosto, poco prima delle 23:30 dopo uno scontro con un’auto.

Tragico incidente a Casavatore, scontro moto-auto: muore Giovanni Ferrara

La tragedia è avvenuta in via Guglielmo Marconi. Giovanni era in sella alla sua moto quando – come appreso dai Carabinieri – si sarebbe scontrato contro una vettura.

Sul posto i carabinieri della stazione radiomobile della Compagnia di Casoria e il personale sanitario del 118. Purtroppo, il 23enne è morto sul colpo. In fase di accertamento le cause del sinistro.