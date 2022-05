0 Facebook Resilienza, il progetto della Vineria-didattica di Cantine Varchetta: “Educazione e sostenibilità” Eventi 27 Maggio 2022 20:11 Di Fabiana Coppola 2'

Un posto dove poter accogliere i bambini del quartiere, una vineria-didattica che fa felici grandi e piccoli. Un progetto che nasce tre anni fa quando il sito viene preso in affido e bonificato. L’idea, come dice Vincenzo Varchetta di Cantine Varchetta, , agronomo della ditta Radici Vive 891, è quella di sviluppare il sito con progetti per i bambini. Creare un vino fatto dai bambini, facendolo etichettare da loro.

Un’ambizione dunque che premia il territorio, ma anche l’educazione handmade ovvero quella in cui i bambini si sporcano letteralmente le mani per creare un prodotto finito. Educazione e impegno sono le parole chiave per la promozione di un ambiente e un territorio troppo spesso maltrattato.

A settembre nasce a Pianura, nel quartiere dell’area Ovest di Napoli una ‘Vigna Didattica‘. Uno spazio dove è coltivata l’uva, la cui crescita e trasformazione in vino, è stata affidata proprio ai piccoli protagonisti della zona. Per i progetti futuri si punta all’ecosostenibile. L’azienda pensa al ciclo di produzione e valuta l’impatto ambientale del prodotto per capire cosa migliorare e cosa rendere migliore per l’ambiente e non solo qualitativamente buono ed economicamente valido.