0 Facebook Relazione tra preside e alunno, ex vicepreside racconta: “Genitori del ragazzo sono venuti a scuola” Cronaca 2 Aprile 2022 20:33 Di redazione 3'

Si è parlato anche del vicepreside del liceo Montale di Roma, Luigi Botticelli, poi sollevato dal suo incarico da Sabrina Quaresima, la preside che avrebbe avuto una relazione con un alunno maggiorenne. In un’intervista al Corriere della Sera il professore si difende dalle accuse, spiegando che lui non avrebbe inviato le famose chat in cui ci sono gli scambi di messaggi tra la dirigente scolastica e il ragazzo, anche perché non le avrebbe mai viste.

Parla il vicepreside del liceo Montale di Roma

Si è detto molto amareggiato di essere stato sollevato dal suo incarico: “Sono stato defenestrato dopo 37 anni di insegnamento di educazione fisica e 10 anni da vicepreside, da lunedì potrò fare solo supplenze o ore di alternativa», esordisce lui. Poi ha chiarito che tra lui e la dirigente ci sarebbero stati solo dei malintesi: “Ha fatto bene lei ad avocare le pratiche, ci mancherebbe. È inesperta come lo eravamo tutti all’inizio ma è giusto che provasse a gestire”. Anche Botticelli non si spiega come mai della preside siano uscite le foto, oltre che il nome e altri dettagli personali, mentre sull’alunno – all’epoca della presunta relazione maggiorenne – nulla. In merito al suo rapporto con la Quaresima ha detto: “Noi avevamo un rapporto normale. Lei ha un carattere… particolare, ogni tanto faceva qualche sfuriata, come quando mi ha detto di parcheggiare bene la moto o di tenermi la mascherina sul viso. Aveva ragione. Anche se mi sono infastidito, ho 65 anni e mi sono sentito rimproverare come da mia madre. Sto pensando a difendermi legalmente“.

Botticelli ha poi raccontato che lo studente aveva chiesto un incontro con la professoressa di Lettere e al colloquio ha assistito anche lui. Poi ha raccontato che anche i genitori del giovane sarebbero andati a scuola per incontrare la preside, che però era in malattia. L’ex vicepreside ha spiegato che avrebbe riferito poi alla dirigente le accuse che le erano state fatte, senza spiegare se sia stato lui o meno a fare l’esposto al Ministero. “Io avrei chiamato lo studente e almeno altri dieci testimoni e avrei chiarito la vicenda. Chi dirige deve essere pulito, e se è diffamato, deve subito chiarirlo”, ha spiegato il professore. Sulle chat che sono circolate chiarisce di non averle nemmeno viste: “Certo che no. I ragazzi ne parlavano da mesi, ma io non le ho mai viste”.