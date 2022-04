0 Facebook Sposa in viaggio di nozze tenta il suicidio, polizia trova la donna sul ciglio di un burrone e la salva News 2 Aprile 2022 13:40 Di redazione 2'

Un viaggio di nozze che sarebbe potuto finire in tragedia se non fosse stato per l’intervento provvidenziale delle forze dell’ordine. Una donna, che era in luna di miele con il marito a Matera, ha provato a togliersi la vita.

Sposa tenta di togliersi la vita in viaggio di nozze a Matera

Il tentato suicidio è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 marzo, gli agenti di Polizia – secondo quanto riferito dalla Questura – hanno visto la donna vicino al ciglio di un burrone in piazza San Pietro Caveoso, pronta a scavalcare un parapetto di ferro per lanciarsi nel vuoto. Gli agenti sono riusciti a fermarla in tempo, evitando che accadesse il peggio. I poliziotti si trovavano a passare lì per caso, stavano infatti facendo un giro di pattuglia, e la fortuna ha voluto che si trovassero nel posto giusto al momento giusto.

La donna, in evidente stato di choc, è stata soccorsa dagli agenti che hanno provveduto a calmarla, spiegandole la gravità di quel comportamento. La sposa ha raccontato loro di aver pensato a un gesto così estremo dopo un brutto litigio con il neo marito.