0 Facebook Furto in casa di Francesco Emilio Borrelli, la denuncia in video: “Questo è il ladro” Cronaca 2 Aprile 2022 14:43 Di redazione 1'

Francesco Emilio Borrelli ha condiviso questo sabato mattina un video in cui mostra un ladro che si sarebbe introdotto alle prime luci del mattino in una sua casa a Santa Maria a Vico, comune in provincia di Caserta.

Francesco Emilio Borrelli denuncia furto in una sua proprietà

Il consigliere regionale dei Verdi ha pubblicato il video delle telecamere di videosorveglianza in cui si vede un uomo introdursi all’interno della proprietà. “Questo è il ladro che si è introdotto a casa mia a Santa Maria a Vico alle 5 del mattino”, queste le parole di Borrelli.

Non ha spiegato se il ladro sia riuscito a compiere il furto e cosa abbia portato via. Il consigliere ha solo pubblicato il video senza dire altro, non ha nemmeno chiarito se sia rivolto alle forze dell’ordine per denunciare all’accaduto. Cosa che con molta probabilità avrà fatto.

Il video di Francesco Emilio Borrelli