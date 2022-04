0 Facebook Il Posillipo perde contro il Catania, si chiude così la regular season alla Scandone Sport 2 Aprile 2022 19:29 Di Gianluca Madonna 2'

Il Posillipo chiude il campionato di Serie A1 di pallanuoto con una brutta sconfitta contro il Catania; segue in tribuna Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli, e il primo punto della partita è firmato da Ambramson poi il catanese Banicevic trova il pareggio in superiorità numerica. Di Martire del Posillipo insiste ma colpisce la traversa, Julien Lanfranco riporta avanti il Posillipo al primo intervallo. Riprendono in mano la partita i catanesi Eskert, Banicevic, Privitera e Samuele Catania, mentre Massimo Di Martire regala un goal da fuori. Segna ancora Privitera del Catania su rigore, poi Russo e Ferlito in netta superiorità mette a segno un punto. I rossoverdi Radanojic , Aiello, Di Martire, Spinelli e Iodice rispondono bene con altri goal ma infine colpisce ancora Ferlito del Catania e si chiude 9-7 per il Catania alla piscina Scandone di Fuorigrtotta.

Il tabellino

C.N. Posillipo-ADR Nuoto Catania 7-9 (2-1;1-4 ;1-3;3-1 )

C.N.Posillipo : L.Lindstrom, D.Iodice 1, M.Lanfranco,T.Abramson 1,A.Picca, E.Aiello 1, L.Briganti, J.Lanfranco 1, M.Di Martire 2, A. Scalzone , N.Radonjic 1, P.Saccoia , R.Spinelli. All. R.Brancaccio

Catania: E.Caruso, G.Generini, N.Eskert 1, G.La Rosa , A.Tringali, B.Banicevic 2, G.Torrisi, M.Ferlito 2, R.Torrisi , A.Privitera 2, E.Russo 1, S.Catania 1, T.Baggi Necchi. All.G.Dato

Arbitri: Petronilli-Colombo, Delegato Fin.Rotunno