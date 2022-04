0 Facebook Entra in casa dell’ex moglie dalla finestra in piena notte: arrestato uomo di 35 anni a Torre del Greco Cronaca 2 Aprile 2022 21:10 Di redazione 1'

Entra in casa dell’ex moglie dalla finestra in piena notte, arrestato uomo di 35 anni. E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Torre del Greco, in un’abitazione in via degli Agricoltori. I carabinieri della locale tenenza sono intervenuti dopo che la donna aveva lanciato l’allarme.

Entra in casa dell’ex moglie dalla finestra

A notte fonda l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, nonostante fosse sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento all’ex moglie, è riuscito ad entrare nell’abitazione della donna. Ha forzato la porta finestra del balcone e una volta entrato aveva preso le chiavi di casa, non si sa per quale ragione.

La donna, che era in casa quando l’ex marito si è introdotto, ha chiesto aiuto ai Carabinieri che, accertata la violazione della misura cautelare cui era sottoposto l’uomo, sono riusciti a bloccare e ad arrestare il 35enne.