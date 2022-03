0 Facebook Campania, allarme 118. Rescigno: “Situazione grave, De Luca si faccia sentire a Roma per nuove assunzioni” Politica 22 Marzo 2022 21:08 Di redazione 1'

“Grave l’allarme lanciato oggi dagli operatori del 118: la rete d’emergenza degli ospedali napoletani è al collasso. Va rivisto l’intero sistema di emergenza territoriale del 118 che non può esaurirsi in un servizio taxi con il trasferimento del paziente nell’ospedale più vicino ma in quello più idoneo alla cura della patologia tempo-dipendente.

Inoltre le ambulanze devono essere fornite dei supporti telematici necessari a collegarsi in tempo reale con le centrali operative ospedaliere. Ribadisco l’appello al governatore della Campania Vincenzo De Luca: il comparto sanitario ha bisogno di risorse e assunzioni, non di tagli. È il momento di battere i pugni a Roma dove il Pd, partito del presidente De Luca, è al governo”.

Lo afferma in una nota Carmela Rescigno, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vice responsabile del dipartimento nazionale Sanità di Fdi.