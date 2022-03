0 Facebook Esordio in Regione per Carmela Rescigno: “Pronta a dare il mio contributo” Politica 7 Marzo 2022 17:00 Di redazione 2'

Esordio in Consiglio regionale per Carmela Rescigno, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia. La seduta dell’assise regionale della Campania, presieduta da Gennaro Oliviero, si è aperta oggi pomeriggio alle 16 con l’ingresso di Rescigno che ha preso posto tra i banchi del gruppo di Fratelli d’Italia. È la prima donna in assoluto di Fratelli d’Italia che siede in Consiglio regionale della Campania, dall’anno della nascita (2012).

Rescigno è stata tra i fondatori del partito 10 anni fa ed è stata candidata alle ultime elezioni Politiche ed Europee. Consigliere comunale di Camposano in carica, Rescigno ha guidato in passato il dipartimento Sanità di Fdi. Ecco le sue prime parole: “Nel solco ideologico tracciato da Giorgia Meloni proverò a dare il mio contributo. Il momento è difficile. Drammatico direi. Non siamo ancora fuori completamente dall’emergenza Covid che già viviamo un’altra emergenza legata alla guerra in Ucraina. Il mio pensiero, da medico e da mamma non può che andare a quei bambini ed a quelle donne che stanno vivendo la guerra nel loro paese. Motivo per il quale credo che noi amministratori siamo chiamati, oggi più che mai, ad un grande senso di responsabilità e di unità” – dichiara il consigliere regionale Fdi Rescigno.