Carnevale a Napoli, bambina travestita da Rita De Crescenzo: bufera sui social
21 Febbraio 2022

E’ diventata virale in poco tempo l’immagine di una bambina di pochi mesi travestita da Rita De Crescenzo. Mentre la tiktoker si sta godendo una vacanza in Egitto, a Napoli è iniziato il periodo di Carnevale e come ogni anno girano sui social le immagini dei travestimenti più bizzarri e originali.

Napoli, bambina travestita da Rita De Crescenzo

La fantasia partenopea nei vestiti di Carnevale è cosa nota e i genitori si sbizzarriscono con i loro bambini. A pubblicare la foto di una bambina travestita da Rita De Crescenzo è stato il gruppo social Secondyllanum-Periferiamonews, che sta condividendo le immagini dei travestimenti più originali dei bambini napoletani. E tra una regina Elisabetta, un rider e il postino di C’è Posta per te, è spuntata anche la tiktoker partenopea.

In tanti però si sono scatenati nei commenti per aver scelto un simile travestimento, criticando i genitori per la decisione. Secondo alcuni non sarebbe un travestimento appropriato per una bambina e c’è chi si è stupito che alla De Crescenzo verrebbe data tanta importanza. C’è anche chi ha apprezzato l’idea e l’ha presa a ridere. Per ora non ci sono stati commenti da parte della tiktoker, ma non è detto che tarderanno ad arrivare.

