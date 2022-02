0 Facebook Zara, usano la tecnica del passeggino per rubare: “Hanno portato via vestiti da 1700 euro” Cronaca 14 Febbraio 2022 08:11 Di redazione 1'

Un pomeriggio movimento all’Auchan di Giugliano in Campania. Tre donne hanno portato via vestiti e accessori da Zara per il valore di 1700 euro usando la tecnica del passeggino.

Gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, erano in servizio, quando hanno notato le tre donne uscire dal centro commerciale di Giugliano. I movimenti anomali hanno insospettito gli agenti che hanno scoperto tutto. Nel passeggino non avevano bambini bensì vestiti.

Così i poliziotti sono intervenuti sul posto e hanno fermato le tre donne nel parcheggio mentre riponevano la merce nel baule di un’auto. Le hanno trovate in possesso di un cacciavite a punta del tipo “uncino” necessario per rimuovere il taccheggio e con numerosi capi d’abbigliamento di Zara.I.B. e I.B, napoletane di 33 e 35anni, e A.D.M., 19enne di Volla, tutte con precedenti di polizia, sono state arrestate per furto aggravato.