Incidente mortale sulla Telesina, un morto e due feriti gravi
6 Febbraio 2022

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite gravemente in un incidente che si è verificato intorno alle 19,30 lungo la strada statale Telesina, nei pressi dell’uscita per San Salvatore Telesino. La statale è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi.

Incidente mortale sulla Telesina

Ci sarebbero infatti altre persone ferite che vengono assistite sul posto dai sanitari del 118. Sul posto vigili del fuoco di Telese e i carabinieri del comando provinciale di Benevento, allertati da automobilisti di passaggio che hanno assistito all’incidente, uno scontro frontale tra due auto.

Una delle due era in fase di sorpasso ed è stata investita in pieno da un’altra vettura che procedeva in senso opposto. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell‘ospedale “Rummo” di Benevento.

Incidente mortale sulla Telesina: i soccorsi

Per uno dei due, non ancora identificati, la prognosi è riservata. L’Anas in una nota informa che la statale 372 Telesina è chiusa provvisoriamente al traffico in corrispondenza del km 36,000, nel territorio comunale di San Salvatore Telesino in provincia di Benevento.

Il sinistro ha coinvolto due vetture “a seguito di uno scontro frontale provocando un decesso e un ferito“. Sul posto è presente personale di Anas e delle forze dell’ordine, oltre che del 118 per i soccorsi, la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.