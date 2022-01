0 Facebook Vaccini, le inutili tessere costate 3 milioni fanno tremare De Luca: aperta un’inchiesta Le tessere della regione Campania per i vaccini. La Corte dei conti dopo l'articolo di la Repubblica ha avviato un'indagine Economia 26 Gennaio 2022 17:21 Di redazione 2'

S’indaga per spreco di soldi pubblici. La guardia di Finanza investiga su un fascicolo d’inchiesta aperto dalla Corte dei conti in merito ai 3 milioni di euro spesi dalla regione Campania per le tessere di avvenuta vaccinazione.

Certificazioni rivelatesi inutili e che le Asl hanno deciso di non spedire più ai cittadini vaccinati. In realtà, già da quando il presidente Vincenzo De Luca ne annunciò la produzione durante una delle solite dirette Facebook, tali tessere non sono mai arrivate a tutti gli aventi diritto.

Le tessere della regione Campania per i vaccini: l’inchiesta

L’inchiesta è scattata dopo un articolo pubblicato da La Repubblica. La Corte dei conti, infatti, ha acquisito il dovuto materiale stampa utile all’indagine. All’epoca la ditta appaltatrice per la stampa delle tessere si aggiudicò la gara pubblica perché fu l’unica a partecipare al bando.

Le tessere della regione Campania per i vaccini: il Garante

Inoltre, sulla questione, già si pronunciò il Garante della privacy. Quest’ultimo aveva stabilito che l’iniziativa della Regione, “era priva di una idonea base giuridica“, perché, “Disposizioni di questa natura, che condizionano diritti e libertà personali sono ammissibili, infatti, solo se previsti da una idonea normativa nazionale e non da un’ordinanza regionale“. Infatti poco tempo dopo il governo nazionale ha varato l’obbligo del Green pass e le tessere regionali sono diventate definitivamente inutili.