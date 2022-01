0 Facebook C’è posta per te, retroscena di Luigi: “Carmen non vuole lavorare, Nunzia minacciata” Spettacolo 26 Gennaio 2022 00:05 Di redazione 2'

Carmen e Luigi, protagonisti a C’è Posta per Te lo scorso sabato sera, non si parlano più. Dopo il programma, registrato in estate, la storia ha destato ancora interesse per cui i fan hanno cercato la ragazza e il padre sui social. Mentre per la 19enne non sono mancati elogi, per il papà e la compagna fioccano commenti negativi.

Luigi così non ce l’ha fatta più e ha rivelato che la figlia ha scritto al programma per visibilità. La stessa Nunzia ha dichiarato a Fanpage:

“Mentre l’ex moglie diceva di non avere soldi, un sabato si andarono a fare un tatuaggio. Poi quando Carmen si fidanzò con Valentino voleva che il padre la accompagnasse sempre, diventò un taxi”

Non sono mancati i risvolti economici e qui Luigi ha dichiarato: