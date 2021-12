0 Facebook Caos al Grande Fratello Vip, gli autori costretti a togliere l’inquadratura ma il video è sui social Spettacolo 31 Dicembre 2021 00:01 Di redazione 1'

Sui social sono tanti i follower che condividono momenti inediti avvenuti all’interno nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio la scorsa notte un topo ha fatto irruzione nella casa più spiata d’Italia.

In poco tempo il video che riprende il piccolo animale nella casa è diventato il protagonista dei social.

I concorrenti sono molto spaventati infatti spesso si sentono lamenti in video sul web in cui gli stessi parlano dei roditori presenti in casa. Non sarebbe il caso di aiutare a risolvere questo problema?