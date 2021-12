0 Facebook Condanna Claudio D’Alessio, parla il padre Gigi: “Io so chi sei. Sei la vita mia” Spettacolo 21 Dicembre 2021 18:12 Di redazione 2'

Dopo la sentenza di primo grado che lo condanna a tre mesi e quindici giorni per lesioni personali e violenza privata ai danni di una sua ex colf, Claudio D’Alessio ha scritto un lungo sfogo su Instagram. Il figlio del cantante napoletano ha spiegato che il processo sarebbe stato fatto al suo nome e se ne avesse avuto un altro probabilmente tutto questo non sarebbe accaduto.

Condannato Claudio D’Alessio

Claudio D’Alessio ha inoltre spiegato che ricorrerà in appello rispetto a questa sentenza di primo grado: “Si sta parlando di un livido e di una prognosi di tre giorni per la signora. Sono passati sette anni, faremo un appello, questo è solo il primo grado. Il giudice, inoltre, ha disposto anche un risarcimento di 2.500 euro contro i 100mila euro chiesti dalla controparte“.

Al lungo post del ragazzo ha risposto il padre, Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano è così intervenuto sull’intera vicenda: “La tua sensibilità ed il tuo animo gentile, ti hanno accompagnato fin da bambino. Oggi sei un uomo, ma soprattutto un padre di famiglia che porta avanti gli stessi valori. Io so chi sei….Ed è per questo che sono ancora più fiero di te. Sei la vita mia”. Ha così dimostrato tutto il suo appoggio al ragazzo.

Il post di Claudio D’Alessio