Claudio D'Alessio condannato per lesione e violenza: "Non ne posso più, volevo un Natale diverso" Spettacolo 20 Dicembre 2021 20:49

Condannato a tre mesi e quindici giorni Claudio D’Alessio, figlio del noto cantante napoletano. La sentenza arriva al primo grado di appello e riguarda una vicenda che va avanti dal 2014. Il ragazzo pare abbia cacciato di casa la colf nel cuore della notte. La donna si lamentava delle continue liti di D’Alessio con la fidanzata di allora, Nicole Minetti.

Il giudice ha così emesso la sentenza. Lo stesso D’Alessio ha confermato, come dichiarava la colf, che quest’ultima viveva in una stanza senza porta ma perché era da sola in quel piano. Il ragazzo si dichiara innocente e ha aggiunto a Fanpage, di essere stato condannato in primo grado a tre mesi e quindici giorni con pena sospesa e che ricorrerà in appello:

“Si sta parlando di un livido e di una prognosi di tre giorni per la signora. Sono passati sette anni, faremo un appello, questo è solo il primo grado. Il giudice, inoltre, ha disposto anche un risarcimento di 2.500 euro contro i 100mila euro chiesti dalla controparte”

Ha aggiunto che avrebbe preferito trascorrere il Natale in maniera diversa “Non ne posso più. Sono passati sette anni, probabilmente io all’appello non ci andrò perché questa storia verrà prescritta. Si sta parlando del nulla, sono crollati i capi d’accusa principali. Il pm aveva chiesto nove mesi, ma mi hanno dato questi tre mesi giusto per dare spazio ai titoli di giornale e questa è la cosa che dispiace. Avrei preferito un’assoluzione piena adesso e non stare sui giornali adesso”.

Claudio D’Alessio ha aggiunto che quei lividi la donna praticamente se li è procurati cadendo da una sedia che lui le aveva sottratto. La colf avrebbe infatti provato ad aggredire il figlio di Gigi e la fidanzata.