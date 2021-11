0 Facebook Wanda Nara rompe con Mauro Icardi, dopo il marito spunta Maxi Lopez Spettacolo 6 Novembre 2021 00:18 Di redazione 1'

Wanda Nara è a Milano: è finita con Mauro Icardi. Quando l’argentina ha scoperto che Icardi ed Eugenia Suarez hanno avuto molto più di chat bollenti, non è tornata indietro per perdonare. La showgirl ha scoperto che il marito e la China avevano passato un weekend di passione a Parigi mentre lei era a Milano per la settimana della moda con la sorella Zaira.

La Nara ha chiuso con Icardi e si è rivolta al primo marito, Maxi Lopez, non come amante ma come amico. L’ex attaccante infatti ha aiutato l’ex moglie sia durante le prima crisi, andando aParigi pre prendersi cura dei figli nati dal matrimonio con l’argentina e sia durante la Seconda.

Maxi Lopez insieme alla compagna Daniela Christiansson, con cui ha ricostruito la propria vita da qualche anno, si sta prendendo cura della famiglia di Wanda. E’ proprio lei a parlarne pubblicando sui social una foto dell’ex marito insieme alla compagna e ai figli avuti.