Afragola, torna l'incubo bombe: ordigno esplode davanti un'attività commerciale Bomba esplode davanti a un negozio ad Afragola. Il boato e il fumo, tanti cittadini spaventati dalla deflagrazione avvenuta poco fa

Un forte boato, violento e improvviso ha rovinato la serata di molti e il sonno di tanti altri ad Afragola. Secondo quanto documentato con un video, pubblicato da Teleclub poco fa, un ordigno è esploso davanti un’attività commerciale in corso Vittorio Emanuele III.

L’esplosione ha spaventato i residenti, qualcuno è uscito fuori dai propri balconi e finestre per assistere alla scena. Paura per i pochi passanti presenti in quel momento in strada. La deflagrazione ha causato un fumo intenso che si è poi propagato nell’aria. Al momento è visibile anche a distanza.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Ancora non sono stati quantificati i possibili danni. Avviati i dovuti accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. L’autorità inquirente non sta escludendo alcuna ipotesi. Nella cittadina dell’area Nord di Napoli è tornato l’incubo bombe.