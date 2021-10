0 Facebook Taglia il braccialetto elettronico, posta video du Tik Tok e inneggia il Capo dei Capi: finisce di nuovo in carcere News 5 Ottobre 2021 11:10 Di redazione 2'

Vuole fare la furbata del giorno, ma gli viene male; taglia il braccialetto elettronico, posta il video su Tik Tok e finisce in carcere. L’uomo, arrestato nel corso dell’operazione “Notti Bianche”, a Caltanissetta, ha violato le prescrizioni imposte dal Giudice.

L’utilizzo dei social, quali Tik Tok, non è concesso agli arresti domiciliari. Proprio sul social cinese l’indagato ha deciso poi di quale pubblicare svariati video e foto rispondendo ai commenti postati dai suoi conoscenti. Dai commenti inoltre le dell’ordine hanno potuto evincere rapporti con altri indagati.

In un video, riportato dal sito Internapoli.it, in particolare l’uomo esalta la sua figura criminale con il brano tratto dalla serie ispirata al boss Totò Riina, “Il capo dei capi”, mimando le parole “la galera era molto dura ma per Totò era villeggiatura…”. In un altro filmato mostra ai suoi followers l’atto di tagliare il braccialetto elettronico con una forbice, commentando “finalmente libero, era ora”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ultimo filmato: ridicolizza la polizia postando la foto di una volante e la scritta “quando stai dormendo e arriva la sveglia…”, con gli hashtag #arrestidomiciliari #riposino #arrivalintruso. L’uomo ovviamente è stato arrestato nuovamente e condotto presso l’Autorità giudiziaria.