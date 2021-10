0 Facebook Romanticismo fuori misura a Quarto: gesto “folle” con elicottero, bigliettini e petali di rosa Cronaca 1 Ottobre 2021 01:06 Di Giovanni Ibello 1'

A volte anche ciò che sembra assurdo (o sembra parte di una scena di un film) prende incredibilmente forma nella realtà. Succede a Quarto, con i cittadini che non riescono a credere ai loro occhi.

Romanticismo fuori misura a Quarto

I protagonisti sono Luca e Michela, una coppia sposata già da tempo, eppure – a giudicare da quanto segue – pare che i due si amino ancora come il primo giorno. L’uomo infatti ha organizzato una grande sorpresa per l’onomastico della moglie. Michela esce di casa e all’improvviso vede un elicottero che lascia cadere 5mila tra bigliettini e petali di rosa. A quanto pare i residenti hanno apprezzato “il folle” gesto, tanto più che hanno applaudito Michela, che resta invece senza parole prima di scoppiare in un pianto commosso.