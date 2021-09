0 Facebook Reddito di cittadinanza, ecco gli aumenti: due tipologie, bonus fino 780 euro in più al mese Cronaca 30 Settembre 2021 01:18 Di Giovanni Ibello 2'

Il reddito di cittadinanza aiuta circa un milione di nuclei familiari che vivono in uno stato di sostanziale precarietà. Il Governo ha pertanto deciso di investire con maggiore forza su questo strumento di assistenzialismo, ma lo ha fatto con qualche modifica rispetto alla tipologia di reddito che è già nota. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha approvato una serie di modifiche che porteranno dei grandi cambiamenti in merito all’ottenimento di questa misura.

Reddito di cittadinanza, due tipologie di aumenti

Presto infatti, il reddito potrà essere integrato dal bonus famiglia, un benefit economico che viene riconosciuto a quei nuclei familiari che hanno almeno un figlio con età inferiore ai 18 anni. Si parla in questo caso di riconoscimento di un assegno unico universale nei confronti delle famiglie che risiedono, per l’appunto, sul territorio nazionale.

Il calcolo dell’assegno unico è effettuato prendendo come punto di riferimento il modello ISEE del proprio nucleo familiare visto che sono previsti importi a partire da 167,50 euro per ogni figlio, fino a 217,80 euro per le famiglie più numerose e importi progressivamente ridotti nei casi in cui il valore ISEE delle famiglie superi una certa soglia (7mila euro).

C’è anche il bonus per favorire l’auto-imprenditorialità

Ma non è tutto. Il reddito potrà essere contraddistinto da un aumento anche per quei cittadini che vogliono avviare un’attività imprenditoriale autonoma, il cosiddetto bonus addizionale per favorire la auto-imprenditorialità. L’importo di tale bonus andrà a incrementare il reddito già percepito. A tal proposito, il decreto 115 del 15 maggio 2021 ha previsto la possibilità di ottenere mediante un’unica soluzione un importo maggiorato del reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro al mese per sei mesi e per un ammontare complessivo di 4680 euro.