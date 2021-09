0 Facebook Concorso ‘Comune per l’arte’, la fotografa napoletana Federica Gioffredi conquista il secondo posto del ‘Vernice art fair’ alla Fiera di Forlì Eventi 20 Settembre 2021 00:50 Di redazione 2'

In occasione della 18esima ‘Fiera di Forli Art fair Vernice 2021’, la fotografa napoletana Federica Gioffredi partecipa con le sue opere “In viaggio con me” . Per la prima volta nella città emiliana, l’artista partenopea riesce a conquistare un secondo posto con la sua fotografia intitolata “The Balls” (stampa 70×110 fine art sotto plexiglass con dibond). L’immagine è stata scattata a Parigi nel 2017.

Federica Gioffredi nasce a Napoli nel 1972. Figlia del campione del mondo di off-shore Antonio, si trasferisce giovanissima a Milano, dove vive per un decennio, intraprendendo con successo la carriera di broker. Decisivi per il suo percorso artistico sono gli anni successivi trascorsi a Bali, dove la sua grande passione si concretizza trasformandosi da un hobby praticato con passione e tenacia, ad una realtà di vita: il suo immortalare scene ed immagini segneranno quello che sarà il suo intenso viaggio artistico e fotografico.

Rientrata a Napoli, farà della fotografia una professione: la naturale consapevolezza dello strumento fotografico e la sua propensione a “catturare immagini” è il terreno su cui alimenta la propria cifra stilistica. Oggi Federica Gioffredi è una fotografa capace di trasformare uno scatto di vita quotidiana in una immagine d’arte: da ogni foto emerge, vivendo in parallelo, il suo mondo interiore e quello reale. Ha esposto le sue foto in mostre personali e collettive ed in rassegne d’arte di carattere nazionale ed internazionale. Sue immagini sono inoltre state scelte per pubblicazioni. Vive ed opera a Napoli.