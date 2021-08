0 Facebook Bimba fuma una sigaretta, la foto è virale: “E’ vergognoso”, arriva la risposta: “Tutti lo fanno” Cronaca 31 Agosto 2021 16:20 Di redazione 1'

E’ l’immagine di una bambina che fuma una sigaretta. Una di quelle in cui i genitori si divertono a far fare ai piccoli “cose da grandi”. Cose che in realtà non dovrebbero fare neanche gli adulti.

La foto è stata pubblicata dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e sta facendo il giro dei social creando indignazione. “Francesco, certi genitori pur di prendere qualche like utilizzano così i lor bambini … come se fumare fosse una cosa bella per loro. Vergogna”.

Bambina fuma una sigaretta: la risposta alla foto

A onor del vero, sotto lo scatto pubblicato, c’è qualche utente che giustifica lo scatto bollando il gesto come un qualcosa che “tutti hanno fatto foto ai figli con la sigaretta in bocca”. Ai posteri l’ardua sentenza…!