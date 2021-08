0 Facebook Aron, morto sotto le macerie del palazzo crollato a Torino. Il papà: “C’era puzza di Gas” Parla il papà del bimbo morto a Torino. Il piccolo Aron, 4 anni, ha perso la vita sotto le macerie dopo il crollo della palazzina Cronaca 26 Agosto 2021 00:57 Di redazione 2'

Sono di origini albanesi ma vivono da tempo in Italia. Prima si erano stabiliti in Campania, a Carinola in provincia di Caserta. Stiamo parlando della famiglia Tila. Papà Genci e mamma Nertila sono sopravvissuti alla morte ma piangono una tragedia.

Infatti, la coppia è rimasta viva dopo il crollo di una palazzina in strada Bramafame, in zona Madonna di Campagna a Torino. Ma le macerie hanno ucciso il piccolo Aron, 4 anni e loro figlio. Il dolore è stato enorme, una ferita difficile da rimarginare.

Parla il papà del bimbo morto a Torino

“Vogliamo giustizia. Erano qui a Torino per iniziare una nuova vita, oggi avevano un appuntamento per trovare un’altra casa perché lì non funzionava niente. Aveva sentito l’odore di gas. Avevamo pattuito tutto con l’agenzia per questo nuovo appartamento (vicino lo stadio della Juventus, ndr). Non è scoppiata la nostra bombola ma quella giù sotto. È scoppiata giù sotto“.

I genitori, ricoverati per qualche giorno in ospedale, sono stati rilasciati. Hanno ancora qualche acciacco ma stanno ‘bene’. Come riportato da Fanpage, la famiglia è ora bisognosa di aiuto. Anche perché è necessario portare il corpicino senza vita di Aron a casa sua. Quella vera, in Albania.