0 Facebook Barbara D’Urso in vacanza con il suo compagno: relax e amore per la conduttrice napoletana Spettacolo 15 Luglio 2021 16:19 Di redazione 2'

Barbara D’Urso è stata pizzicata in vacanza con Francesco Zangrillo, il broker assicurativo più giovane di lei di 17 anni. Da tempo si vocifera di una relazione tra i due, ma da parte dei diretti interessati non è arrivata né una conferma né una smentita. Adesso a ‘beccarli’ assieme è stato il settimanale Diva e Donna.

Chi è il compagno di Barbara D’Urso

La conduttrice napoletana e Zangrillo sono stati fotografati assieme a Capalbio, dove la D’Urso ha una splendida villa in cui trascorre i periodi di vacanza. Nelle sue storie non compare mai il broker assicurativo, ma solo tanti amici. Ma, stando a quanto pubblicato dal settimanale, sembrerebbe che Zangrillo abbia raggiunto Barbara.

Le vacanze di Barbara D’Urso

Così la D’Urso tra relax e amore si sta godendo la pausa estiva, lontana dal caldo della città. Dopo che ha perso la conduzione dei programmi della domenica, si starebbe dunque consolando in dolce compagnia. I ben informati assicurerebbero che la conferma di questa relazione tra Zangrillo e la D’Urso arriverebbe proprio dalla mancata smentita di lei. La conduttrice, infatti, ogni volta che si parlava di un possibile suo possibile flirt è subito intervenuta per chiarire. Questa volta ha preferito il silenzio. Come mai? Forse perché non c’è nulla da smentire, tuttalpiù da confermare.

La foto di Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo