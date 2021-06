0 Facebook Funerali Michele, ex di Amici morto per una leucemia: il gesto di Maria De Filippi Spettacolo 20 Giugno 2021 00:16 Di Fabiana Coppola 1'

In migliaia di persone si sono presentate allo stadio di Rosà per dare l’ultimo saluto a Michele Merlo. Il cantante 28enne è stato stroncato da una leucemia fulminante. Tra i volti noti ai funerali dell’artista i politici Matteo Salvini, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini, e Giorgia Meloni. Grande assente Maria De Filippi, che ha lanciato Mike Bird in tv alla sedicesima edizione di Amici.

La moglie di Maurizio Costanzo non era presente ai funerali di Michele Merlo. Stando ad alcune indiscrezioni raccolte da Fanpage, pare che nei prossimi giorni Maria De Filippi si recherà a casa Merlo per portare i suoi saluti ai genitori di Michele. U gesto assai privato e discreto com’è nello stile di Maria De Filippi.

Subito dopo la morte di Michele Merlo non è mancato un messaggio della bionda presentatrice sui social network: “Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti. Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni”.